Вирусолог назвал сроки спада заболеваемости "Омикроном" в Москве

Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболеваемости "Омикроном". Число новых случаев коронавируса на минувшей неделе уменьшилось на 6%. Кроме того, по словам мэра, в стационарах наблюдается снижение количества госпитализаций. Однако Собянин подчеркнул, что в городе до сих пор крайне высоки абсолютные значения заболеваемости. Разбираемся, когда она может пойти на спад в Москве.



Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"

"Московская медицина справляется"

Сергей Собянин сообщил об улучшении эпидемиологической обстановки в столице. Об этом он написал в своем блоге, отметив, что ситуация в Москве складывается по схожему с другими европейскими городами сценарию.





Сергей Собянин мэр Москвы Пик заболеваний "Омикроном" в Москве, очевидно, прошел. Так же, как и в других европейских городах, – за три-четыре недели. На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учета. Заболеваемость продолжает снижаться.

По словам мэра, в стационарах также наблюдается постепенное снижение числа госпитализаций, однако абсолютные значения заболеваемости в городе до сих пор высоки. В связи с этим столичные поликлиники продолжают работать в экстремальном режиме, добавил он.

"Тем не менее московская медицина справляется с этой беспрецедентной нагрузкой. Прием пациентов в поликлиниках идет практически без очередей", – подчеркнул Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Выход врача на дом осуществляется в течение одних суток. Нет проблем с дозвоном по телефонам скорой и неотложной помощи. В экстренных случаях бригада скорой приезжает в течение 11–12 минут, как в обычные дни.

Вместе с тем мэр добавил, что с 14 февраля в столичных поликлиниках начнут увеличивать объемы плановой помощи. "Кроме того, появляется возможность уделять больше внимания пациентам, которые нуждаются в особой заботе: москвичам старше 65 лет", – отметил он.

Собянин уточнил, что врачи будут посещать на дому возрастных горожан с COVID-19 вне зависимости от тяжести течения их болезни. По словам мэра, таким образом подход к ведению таких больных станет более комплексным.



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Когда начнется спад?

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал Москве 24, что эпидемиологическая картина в Москве продолжит медленно улучшаться с каждым днем.





Анатолий Альтштейн главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи То, что очень скоро статистика пойдет вниз, – это ясно. Думаю, что на следующей неделе уже должно быть снижение заболеваемости. Обычно снижение бывает не очень большое, но постепенно оно нарастает. И это все будет тянуться еще довольно долго – февраль, март.

Несмотря на то что новая мутация коронавируса переносится легче, а также пик заболеваемости в Москве уже был пройден, эксперт советует не ослаблять бдительность и продолжать следовать всем мерам безопасности.

"Ситуация облегчается, но остается очень важная задача – соблюдение санэпидправил, ношения масок и дистанцирования. И, конечно, самое важное – это вакцинация. У нас недостаточно вакцинированных людей", – подчеркнул Альтштейн.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия коронавируса в мире далека от завершения, поскольку не исключено появление новых штаммов.

