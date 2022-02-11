Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России пик заболеваемости коронавирусом пришелся на прошлую неделю и на данный момент наблюдается спад, рассказал основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев ТАСС.
"Пик текущей волны уже пройден, я считаю, что спад будет стремительным – это показывает опыт европейских стран. Думаю, в течение двух недель мы увидим показатели заболеваемости меньше шестизначных цифр, а после выйдем на низкое плато", – сказал Исаев.
Согласно данным медицинских офисов ДНКОМ, в 20 регионах страны процент положительных ПЦР-тестов на COVID-19 начал снижаться с 31 января по 6 февраля, составив 24% в сравнении с 32%, который фиксировался в период с 24 по 30 января.
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, когда Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом.
Специалист обратил внимание на то, что заболеваемость в регионах продолжает оставаться высокой. По его словам, для стабилизации обстановки понадобится еще какое-то время.
В Роспотребнадзоре рассказали, когда спадет заболеваемость COVID-19
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