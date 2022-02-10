Инфекционист спрогнозировал сроки выхода России на плато по коронавирусу

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Россиянам рассказали, когда Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в эфире радио Sputnik.

Специалист обратил внимание на то, что заболеваемость коронавирусом в регионах продолжает оставаться высокой. По его словам, для стабилизации обстановки понадобится еще какое-то время.

Врач объяснил, что плато может характеризоваться как прекращением роста ежедневного числа заражений, так и одинаковым количеством госпитализаций в течение определенного периода.

Малышев выразил мнение, что выход на плато произойдет, когда число выздоровевших за сутки поравняется с количеством заболевших.

"Затем число выписанных начнет превышать число заболевших", – заверил инфекционист.

Еще одним важным показателем является соотношение между числом госпитализированных и выписанных пациентов за сутки. Совпадение данных показателей окажется периодом выхода на плато, подчеркнул эксперт.

"Сейчас значительно больше людей госпитализируют. Они все остаются в стационарах – кто на неделю, кто на две. Пока пациенты с COVID-19 накапливаются, нагрузка на госпитальную сеть растет", – сказал врач.

По его прогнозу, число пациентов в стационарах продолжит расти еще три-четыре недели. После этого можно ожидать улучшения эпидемиологической ситуации.

"Потом выйдем на плато и будет легче", – заключил Малышев.

Ранее Малышев рассказал, как будет меняться показатель заболеваемости коронавирусом в России в ближайшие месяцы.

По мнению специалиста, заболеваемость продолжит возрастать до середины февраля. При этом во второй половине месяца прогнозируется снижение показателя.

За последние сутки в России госпитализировали 20 178 человек с коронавирусом. Это на 0,03% меньше показателя предыдущего дня.



В РФ за минувшие 24 часа выявили 165 643 новых случая коронавируса. В Санкт-Петербург подтвердили 19 644 случая, в Московской области – 11 956, в Москве – 11 521, в Свердловской области – 5 904, в Красноярском крае – 5 748, в Нижегородской области – 5 744, в Пермском крае – 5 005.

