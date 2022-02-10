Инфекционист предупредил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России в марте

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Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, как будет меняться показатель заболеваемости коронавирусом в России в ближайшие месяцы. Об этом пишет ТАСС.

По мнению специалиста, заболеваемость продолжит возрастать до середины февраля. При этом во второй половине месяца прогнозируется снижение показателя.

"В марте, я думаю, тоже будет небольшое повышение", – предупредил Малышев.

Эксперт допустил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется к лету текущего года.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил, что маски перестанут быть элементом гардероба после летнего сезона. Эксперт при этом отметил, что ношение масок на улице является бессмысленным.

