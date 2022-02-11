Собянин сообщил об увеличении объемов плановой помощи в поликлиниках столицы

11 февраля, 10:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Улучшение ситуации с коронавирусом позволяет увеличить объемы плановой медпомощи в столице. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Пик заболеваний "Омикроном" в Москве, очевидно, прошел. Так же, как и в других европейских городах, – за три-четыре недели", – заявил градоначальник.
Он отметил, что на минувшей неделе количество новых случаев коронавируса снизилось на 6%. По прогнозам мэра, по итогам текущей недели снижение будет еще более существенным.
"Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учета. Заболеваемость продолжает снижаться", – подчеркнул Собянин, добавив, что в стационарном звене также наблюдается постепенное снижение числа госпитализаций.
Градоначальник признал, что абсолютные значения продолжают оставаться высокими. В экстремальном режиме столичные поликлиники работают уже более трех недель.
"В специальных отделениях ОРВИ посменно трудятся почти 3 тысячи дежурных врачей и примерно такое же число медицинских сестер и администраторов. Впервые в истории амбулаторного звена были организованы телемедицинские подразделения поликлиник", – рассказал мэр.
Он отметил, что за минувшую неделю количество контактов медработников с пациентами с ОРВИ и коронавирусом составило 780 тысяч. А к концу января это значение достигало 800 тысяч.
"Это рекордные цифры за всю историю городского здравоохранения", – подчеркнул Собянин.
По словам градоначальника, московская медицина справляется с подобной беспрецедентной нагрузкой: прием пациентов в поликлиниках ведется практически без очередей, а выход врача на дом осуществляется в течение суток с момента вызова.
Не отмечается проблем и с дозвоном по телефонам скорой и неотложной помощи. Не изменилось время прибытия бригады скорой на экстренный вызов – оно по-прежнему составляет 11–12 минут.
Отмечая успехи столичной системы здравоохранения, Собянин выразил благодарность медицинским работникам города.
"От имени москвичей благодарю наших замечательных врачей, фельдшеров и медицинских сестер, администраторов и всех работников поликлиник за этот профессиональный и человеческий подвиг", – написал мэр.
По его словам, с 14 февраля в Москве начнут увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках. Сделать это позволило сокращение числа обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину, наблюдающееся в последние дни.
Собянин добавил, что на фоне улучшающейся эпидситуации также появляется возможность уделять больше внимания пациентам старше 65 лет, нуждающимся в особой заботе. К ним, в случае заражения коронавирусом, врачи будут приходить вне зависимости от тяжести течения болезни. Это позволит обеспечить более комплексный подход к лечению, учитывающий особенности сопутствующих патологий.
"Московское здравоохранение – врачи, медсестры, администраторы – еще раз доказало, что готово к самым сложным вызовам по защите жизни и здоровья москвичей", – заключил мэр.
Ранее жителям столицы рассказали о мерах, помогающих городу сдерживать масштабы пандемии. Так, для борьбы с "Омикроном" изменен алгоритм работы поликлиник с учетом роста заболеваемости, а коечный фонд в стационарах увеличен.
Собянин сообщил об увеличении объемов плановой помощи в поликлиниках столицы
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