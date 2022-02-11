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общество

11 февраля, 10:08

Собянин: врачи будут посещать москвичей старше 65 лет с COVID-19 на дому

мэр Москвыобщество

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Врачи будут приходить домой к пациентам с коронавирусной инфекцией, которые старше 65 лет, сообщил Сергей Собянин на своем сайте.

По словам мэра, врачи будут посещать таких пациентов независимо от тяжести течения COVID-19.

Это обеспечит более комплексный подход к ведению таких больных, особенно с учетом сопутствующих патологий, отметил градоначальник.

"Московское здравоохранение – врачи, медсестры, администраторы – еще раз доказало, что готово к самым сложным вызовам по защите жизни и здоровья москвичей", – пояснил Собянин.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал об ошибках, которые люди совершают во время лечения "Омикрона". В частности, он рекомендовал не назначать себе кроворазжижающие лекарства, а также антибиотики. Эксперт добавил, что новая мутация коронавируса схожа с ОРВИ, поэтому заболевшему человеку не нужно какое-то специфическое лечение.

Москвичам рассказали о симптомах заражения "Стелс-Омикроном"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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