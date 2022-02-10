Эксперт оценил вероятность появления новых штаммов коронавируса в ближайшее время

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Появление нового штамма коронавируса возможно, однако оно не произойдет в ближайшее время, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. Об этом сообщает "Интерфакс".

По его словам, каждый случай заболевания предполагает появление новых штаммов вируса, отличающихся от предыдущего.

"Поэтому говорить о том, что не существует никаких глобальных предпосылок для появления нового штамма, неправильно. Но тем не менее уже несколько месяцев доминирует "Омикрон", поэтому ожидать в ближайшее время нового штамма я бы не стал", – пояснил эксперт.

Вознесенский также оценил вероятность того, что "Омикрон" вытеснит другие штаммы коронавируса.

Инфекционист напомнил, что с распространением штамма "Дельта" количество заболевших вариантами "Альфа", "Бета" и "Гамма" сократилось, однако отдельные случаи заражения этими штаммами до сих пор фиксируются.

"Поэтому делать заявления, что "Омикрон" полностью вытеснит "Дельту", я бы не стал", – добавил Вознесенский.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, когда Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом. Специалист обратил внимание на то, что заболеваемость в регионах продолжает оставаться высокой. По его словам, для стабилизации обстановки понадобится еще какое-то время.

