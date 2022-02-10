Иммунолог оценил вероятность заразиться штаммом "Дельта" после "Омикрона"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что перенесшие штамм коронавируса "Омикрон" не защищены от заражения разновидностью "Дельта".
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что переболевшие "Дельтой" не получают иммунную защиту против "Омикрона". По его словам, два штамма различаются в части, где действуют антитела. Кроме того, вакцинированные люди хорошо защищены от "Дельты", но уязвимы перед "Омикроном", заявил Жемчугов.
По мнению Крючкова, у перенесших "Дельту" все же сохраняется иммунный ответ при встрече с "Омикроном".
"Я бы не сказал, что такие люди не защищены. Они хуже защищены. Клеточный иммунитет в значительной степени все равно срабатывает. Да и антитела – тоже. Да, иммунитет упал, но не обнулился", – сказал специалист.
Для лучшей защиты от коронавируса необходимо пройти вакцинацию или ревакцинацию, напоминает Крючков. Главным образом это поможет избежать тяжелого течения болезни и попадания в реанимацию, подчеркнул эксперт. По его словам, даже если человек перенес "Омикрон" бессимптомно и не знает о своем заражении, вакцинация никак не повредит его здоровью.
"Если есть обострение хронических заболеваний или симптомы ОРВИ, неважно, "Омикрон" это или нет, делать прививку в этот момент нельзя. Это временные противопоказания к вакцинации. В случае с хроническими заболеваниями нужно дождаться ремиссии, с симптомами ОРВИ – две недели после перенесенной болезни", – объяснил Крючков.
Защиту от коронавируса перед прививкой можно проверить с помощью тестов на антиген или антитела, отметил Крючков. При этом стоит помнить, что у человека, который впервые встретился с коронавирусом после заражения штаммом "Омикрон", защита от "Дельты" и других предыдущих линий у него будет значительно слабее.
"Но обычно болезнь накладывается на предыдущее знакомство с антигеном, после вакцинации или перенесенного заболевания предыдущими линиями коронавируса. В этом случае ослабление защиты от "Дельты" и других линий тоже происходит. Тем не менее она остается довольно сильной. Но это зависит и от того, когда в последний раз организм человека сталкивался с антигенами. Одно дело, если он переболел или вакцинировался 3–4 месяца назад, другое – 8–10 месяцев назад", – обратил внимание Крючков.
Однако шансы заразиться "Дельтой" после перенесенного "Омикрона" крайне малы, уверен иммунолог. В России, в особенности в крупных городах, "Дельты" практически не осталось, резюмировал Крючков.
Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о двух отличительных симптомах штамма "Омикрон". По его словам, к ним относятся сильная слабость и боль в горле.
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