Иммунолог оценил вероятность заразиться штаммом "Дельта" после "Омикрона"

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что перенесшие штамм коронавируса "Омикрон" не защищены от заражения разновидностью "Дельта".

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что переболевшие "Дельтой" не получают иммунную защиту против "Омикрона". По его словам, два штамма различаются в части, где действуют антитела. Кроме того, вакцинированные люди хорошо защищены от "Дельты", но уязвимы перед "Омикроном", заявил Жемчугов.

По мнению Крючкова, у перенесших "Дельту" все же сохраняется иммунный ответ при встрече с "Омикроном".

"Я бы не сказал, что такие люди не защищены. Они хуже защищены. Клеточный иммунитет в значительной степени все равно срабатывает. Да и антитела – тоже. Да, иммунитет упал, но не обнулился", – сказал специалист.

Для лучшей защиты от коронавируса необходимо пройти вакцинацию или ревакцинацию, напоминает Крючков. Главным образом это поможет избежать тяжелого течения болезни и попадания в реанимацию, подчеркнул эксперт. По его словам, даже если человек перенес "Омикрон" бессимптомно и не знает о своем заражении, вакцинация никак не повредит его здоровью.

"Если есть обострение хронических заболеваний или симптомы ОРВИ, неважно, "Омикрон" это или нет, делать прививку в этот момент нельзя. Это временные противопоказания к вакцинации. В случае с хроническими заболеваниями нужно дождаться ремиссии, с симптомами ОРВИ – две недели после перенесенной болезни", – объяснил Крючков.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Если человек придет на вакцинацию или ревакцинацию через две недели после того, как прошли симптомы ОРВИ, ничего страшного не будет. Если он переболел коронавирусом, бустер от прививки проявится не так сильно, так как в организме уже выработались антитела. Если это был не коронавирус, а ОРВИ или другое простудное заболевание, значит, от прививки будет полноценный эффект.

Защиту от коронавируса перед прививкой можно проверить с помощью тестов на антиген или антитела, отметил Крючков. При этом стоит помнить, что у человека, который впервые встретился с коронавирусом после заражения штаммом "Омикрон", защита от "Дельты" и других предыдущих линий у него будет значительно слабее.

"Но обычно болезнь накладывается на предыдущее знакомство с антигеном, после вакцинации или перенесенного заболевания предыдущими линиями коронавируса. В этом случае ослабление защиты от "Дельты" и других линий тоже происходит. Тем не менее она остается довольно сильной. Но это зависит и от того, когда в последний раз организм человека сталкивался с антигенами. Одно дело, если он переболел или вакцинировался 3–4 месяца назад, другое – 8–10 месяцев назад", – обратил внимание Крючков.

Однако шансы заразиться "Дельтой" после перенесенного "Омикрона" крайне малы, уверен иммунолог. В России, в особенности в крупных городах, "Дельты" практически не осталось, резюмировал Крючков.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о двух отличительных симптомах штамма "Омикрон". По его словам, к ним относятся сильная слабость и боль в горле.

