Врач назвал два отличительных симптома "Омикрон"-штамма коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Омикрон"-штамм коронавируса отличается от других вариантов сильной слабостью и болью в горле, рассказал телеканалу "Украина" врач и телеведущий Евгений Комаровский.

"Болезнь начинается с того, что температура 37,2–37,5, а сил уже никаких чуть ли не на второй день", – сказал Комаровский, отметив, что при других штаммах недомогание возникало позже.

Врач также подчеркнул, что боль в горле не была характерна для других вариантов коронавируса. По его словам, пациенты испытывают интенсивную боль, при которой невозможно глотать.

Ранее иммунолог Владимир Болибок сообщил, что зараженные "Омикрон"-штаммом коронавируса стали жаловаться на симптомы повышенной чувствительности. Сильная боль в коже, мышцах и костях может проявиться даже при небольшом нажатии.

В свою очередь, иммунолог Николай Крючков рассказал, что гиперестезия может развиваться из-за поражения периферических нервов. Он добавил, что данный симптом и раньше встречался у зараженных коронавирусом.

