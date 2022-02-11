Инфекционист оценил возможность победы над COVID-19 в ближайшее время

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Заявлять о победе над коронавирусом еще преждевременно, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский в интервью РИА Новости.
Специалист обратил внимание на то, что в России за время пандемии ни разу не принималось скоропалительных решений. Он также указал, что на данный момент главными критериями являются число ежедневных госпитализаций и количество свободных коек в регионах.
"Вот если мы увидим, что в конкретном регионе свободных коек большой процент, то тогда можно говорить о полном или почти полном снятии ограничительных мероприятий", – заявил Вознесенский.
Он добавил, что сейчас в России госпитализация требуется менее 10% пациентов от общего числа выявляемых за сутки случаев.
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, когда Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом.
Специалист обратил внимание на то, что заболеваемость в регионах продолжает оставаться высокой. По его словам, для стабилизации обстановки понадобится еще какое-то время.
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