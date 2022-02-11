В ВОЗ заявили, что пандемия COVID-19 в мире не закончилась

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В мире пандемия COVID-19 далека от завершения из-за появления новых штаммов коронавируса, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан в ходе посещения ЮАР. Об этом сообщает местная телерадиокомпания SABC.

"Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии", – подчеркнула Сваминатан.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что после завершения пандемии COVID-19 человечество обречено столкнуться с усугубившимися на ее фоне глобальными проблемами, связанными с голодом, бедностью, болезнями и изменениями климата.



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