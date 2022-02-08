Билл Гейтс написал книгу о способах предотвращения следующей пандемии

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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс написал книгу "Как предотвратить следующую пандемию". Он отметил, что хочет поделиться своими знаниями в этой области с людьми.

Как рассказал Гейтс в своем блоге, основой для написания книги стали знания, полученные входе общения с экспертами Gates Foundation, директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

Гейтс уточнил, что читатели узнают об инновациях и инструментах для спасения жизней людей в условиях пандемии. Ожидается, что книга появится в продаже 3 мая 2022 года.

Ранее Билл Гейтс заявил, что из-за новых штаммов коронавируса конец пандемии не близок. По его мнению, в 2022 году завершится ее критическая фаза. Он выразил надежду, что через пару лет люди будут думать о вирусе только во время прививки каждой осенью.

