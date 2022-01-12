Билл Гейтс оценил вероятность появления более заразного штамма коронавируса в 2022 году

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Появление более заразного штамма коронавируса в 2022 году маловероятно, заявил основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс. Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

Гейтс обратил внимание, что пандемия преподнесла человечеству много сюрпризов.

Основатель компании Microsoft также считает, что многие люди получат иммунитет от коронавируса на ближайший год благодаря штамму "Омикрон".

"Возможно какое-то время нам придется ежегодно прививаться от коронавируса", – добавил миллиардер.

Ранее Гейтс заявлял, что из-за новых штаммов коронавируса конец пандемии не близок. По его мнению, в 2022 году завершится ее критическая фаза. Он выразил надежду, что через пару лет люди будут думать о вирусе только во время прививки каждой осенью.