Билл Гейтс допустил окончание пандемии COVID-19 к следующему лету

Фото: AP Photo/Jeff J Mitchell/Pool Photo via AP 10:29 Reply Copy Selected Text Pin Download Forward Select Delete

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс допустил окончание пандемии коронавируса к лету следующего года. Об этом он сказал во время выступления на "Новом экономическом форуме" Майкла Блумберга.

Он допустил, что число умерших в результате заболевания COVID-19 может опуститься ниже показателей при сезонном гриппе. При этом предприниматель отметил, что такое развитие событий возможно, если не появятся новые штаммы.

Гейтс также отметил, что делать такие предположения можно благодаря успешному использованию современных методов предупреждения и лечения коронавируса. По его словам, сигналом к полному восстановлению экономики станет выравнивание показателей по заболеваемости и смертности.

При этом предприниматель подчеркнул, что в ближайшем будущем возникнут новые разновидности гриппа, поэтому человечеству необходимо сохранить свои наработки для недопущения очередной пандемии.

Окончание пандемии к концу 2022 года Гейтс прогнозировал еще в марте 2021 года. Единственной хорошей новостью Гейтс назвал появление эффективных вакцин. Он также отметил, что при условии массовой вакцинации по всей планете до конца 2021 года можно будет ожидать полного искоренения вируса.

