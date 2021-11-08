Билл Гейтс предупредил о новом виде терроризма в мире

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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предположил, что в будущем человечество может столкнуться с пандемиями из-за действий биотеррористов. Об этом сообщает издание Guardian.

По словам миллиардера, подобные биологические опасности могут быть серьезнее, чем нынешняя пандемия коронавируса. В связи с этим Гейтс выразил мнение, что страны должны упростить потенциальную разработку вакцин и увеличить число фабрик для их производства.

Основатель Microsoft также предположил, что в будущем введение препаратов-вакцин будет упрощено вплоть до формы пластыря.

Билл Гейтс ранее спрогнозировал завершение пандемии коронавируса к 2022 году. Единственным положительным итогом от нее миллиардер назвал появление эффективных вакцин.

