Билл Гейтс спрогнозировал искоренение коронавируса к концу 2022 года

09:55
Фото: ТАСС/Panoramic/ZUMA
Основатель Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал возвращение к нормальной жизни после коронавирусных ограничений не раньше конца 2022 года. Об этом сообщает News.ru.
Гейтс отметил, что происходящая в мире ситуация из-за коронавируса – невероятная трагедия.
"Мы можем измерить экономические потери, но как измерить потерю знаний, страдания от ограничений, которые нам пришлось ввести, чтобы не допустить еще большего количества смертей?" – сказал он.
Единственной хорошей новостью Гейтс назвал появление эффективных вакцин. Он также отметил, что при условии массовой вакцинации по всей планете до конца 2021 года можно будет ожидать полного искоренения вируса.
Миллионер также напомнил, что в профилактику пандемий международное сообщество не совершило должных инвестиций.
"Такие люди, как я, предупреждали о рисках, и, своевременно вложив не такие уж большие деньги, мы могли бы избежать случившегося", – отметил Гейтс.
Он добавил, что будет и в будущем финансировать борьбу с опасными болезнями.
Ранее стало известно, что ограничения по коронавирусу могут снять в Москве к середине лета при стабильном снижении случаев заболевания, а также благодаря активной вакцинации. На данный момент ситуация с COVID-19 в столице стабилизировалась, кроме того, наблюдаются положительные тенденции.
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