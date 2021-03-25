Эксперт рассказал, когда в Москве могут снять ограничения по коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ограничения по коронавирусу могут снять в Москве к середине лета при стабильном снижении случаев заболевания, а также благодаря активной вакцинации. Об этом сообщил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Он отметил, что на данный момент ситуация с COVID-19 в столице стабилизировалась, кроме того, наблюдаются положительные тенденции.

"Тенденция есть, надо чтобы она стала постоянно стабильной, при дальнейшем снижении постоянном возможны некоторые колебания, но это не суть важно. Я, например, оптимистически настроен", – цитирует специалиста РИА Новости.

Планируется, что к середине лета от коронавируса будут привиты 30 миллионов жителей России, резюмировал Малышев.

Ранее Валентина Матвиенко рассказала, когда в России снимут большую часть ограничений. По ее словам, к осени в случае массовой вакцинации в стране сформируется коллективный иммунитет к инфекции, что позволит всем вернуться к нормальной жизни.