В Роспотребнадзоре оценили возможность роста заболеваемости COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Незначительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может произойти в России весной. Такое предположение высказала врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.
Специалист пояснила, что весной морозы сменяются оттепелями, слякотью, дождями и влажным воздухом. Эти факторы создают комфортные условия для распространения коронавирусов.
"Можно допустить небольшой и относительно непродолжительный подъем заболеваемости в пределах от одной до нескольких тысяч от сегодняшних цифр", – допустила Пшеничная.
В то же время показатели заболеваемости могут остаться на нынешнем уровне. Это произойдет, если граждане продолжат соблюдать эпидемиологические нормы.
Кроме того, в борьбе с инфекцией поможет набирающая темп вакцинация населения. Инфекционист предположила, что показатели заболеваемости покажут снижение к концу весны.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала возможные сроки ослабления ограничений из-за COVID-19. По ее словам, послабление ограничительных мер возможно ближе к лету.
За последние сутки в России выявили 9 803 новых случая коронавируса. Из них 11,9% были без клинических проявлений.
В Москве за сутки выявили 1 934 новых случая коронавируса
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