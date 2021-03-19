В Роспотребнадзоре оценили возможность роста заболеваемости COVID-19

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Незначительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может произойти в России весной. Такое предположение высказала врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.

Специалист пояснила, что весной морозы сменяются оттепелями, слякотью, дождями и влажным воздухом. Эти факторы создают комфортные условия для распространения коронавирусов.

"Можно допустить небольшой и относительно непродолжительный подъем заболеваемости в пределах от одной до нескольких тысяч от сегодняшних цифр", – допустила Пшеничная.

В то же время показатели заболеваемости могут остаться на нынешнем уровне. Это произойдет, если граждане продолжат соблюдать эпидемиологические нормы.

Кроме того, в борьбе с инфекцией поможет набирающая темп вакцинация населения. Инфекционист предположила, что показатели заболеваемости покажут снижение к концу весны.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала возможные сроки ослабления ограничений из-за COVID-19. По ее словам, послабление ограничительных мер возможно ближе к лету.

За последние сутки в России выявили 9 803 новых случая коронавируса. Из них 11,9% были без клинических проявлений.