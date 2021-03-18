В России выявили 9 803 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
За последние сутки в России подтвердили 9 803 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19. При этом без клинических проявлений инфекция выявлена у 1 170 человек.
В Москве выявили 1 934 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге – 918, в Московской области – 537, в Нижегородской области – 349, в Ростовской области – 240.
Всего в России зарегистрировано 4 428 239 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста больных коронавирусом отмечаются в Республике Тыва – 0,01%.
За последние сутки по всей стране подтверждено 460 смертей. В течение всего периода пандемии в России из-за последствий коронавирусной инфекции умерли 93 824 человека.
За прошедшие сутки в РФ выписан 12 061 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 4 037 036 пациентов.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала о ситуации с коронавирусом в России. По ее словам, обстановка стабилизируется, однако по-прежнему остается достаточно напряженной. Она также отметила, что колебания числа заболевших в большей степени связаны не с эпидпроцессом, а с регистрацией новых случаев.
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