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Москва 24

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Общество

11:33

Попова назвала возможные сроки ослабления ограничений из-за COVID-19

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что к лету возможно послабление ограничительных мер по коронавирусу, если граждане будут соблюдать все необходимые противоэпидемические меры.

По ее словам, постоянно идет отмена некоторых ограничений – работают рестораны, возобновляется проведение мероприятий на открытом воздухе.

"Да, конечно, это все планируется, все будет, если мы, конечно же, все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть", – сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Глава Роспотребнадзора отметила, что действующие меры борьбы с COVID-19 на всех уровнях демонстрируют хороший результат, в частности благодаря "самоотверженности и приверженности россиян ко всем правилам, которые мы на сегодняшний день вынуждены соблюдать".

"Мы оказались очень дисциплинированными в части соблюдения всех требований. И это дает сегодняшний результат", – заключила она.

Накануне Попова посоветовала гражданам провести майские праздники на территории своей страны. В то же время Попова подчеркнула, что шансы на открытие границ с теми странами, куда россияне не могут попасть сегодня, не сокращаются.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что статистика по новым случаям коронавируса и выздоровлениям позволяет снимать введенные из-за пандемии ограничения.

При этом в Роспотребнадзоре заявляли, что в России пока не будут отменять масочный режим. Несмотря на снижение заболеваемости, в некоторых регионах страны есть риски из-за возвращающихся из-за рубежа. Кроме того, под угрозой население старшего возраста, для которого постепенно отменяют режим самоизоляции.

Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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