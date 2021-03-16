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Общество

16:47

Россия не планирует требовать сертификаты о прививке от COVID-19 для оформления визы

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские власти не планируют вводить обязательное требование сертификатов о пройденной вакцинации от коронавируса для получения визы, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы сейчас требуем при выдаче виз для иностранных граждан, которые по решению оперативного штаба могут приезжать в РФ, тесты ПЦР. Вопрос о сертификатах не обсуждается", – подчеркнул Иванов.

Ранее сообщалось, что правительство РФ направит два миллиарда рублей на туристический кешбэк. Третий этап программы стартует уже в марте. Точные даты начала продаж и сроки поездок Ростуризм сообщит позднее.

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