Испания может в мае открыть границы для вакцинированных туристов

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Вслед за Грецией в Испании рассматривают возможность открытия границ в мае текущего года для туристов, сделавших прививку от коронавируса. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на министра туризма страны Марию Рейес Марото.

По ее словам, разрешить въезд с "вакцинными паспортами" могут уже 19 мая. Власти страны работают над тем, чтобы быстрее создать такой паспорт, и он будет цифровым.

Также сообщалось, что в рамках программы "вакцинных паспортов" летом туристов готовы принимать на одном из самых популярных направлений туризма страны – Балеарских островах.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис, выступая на международной туристической выставке ITB-2021, заявил, что страна может открыть границы для туристов 14 мая. При этом будет учитываться эпидемиологическая ситуация.