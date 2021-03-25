В Москве прививку от коронавируса сделали около 1 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве вакцинацию от коронавируса прошли уже порядка 1 миллиона человек. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал Сергей Собянин.

"Мы уже привили около миллиона человек. Мы видим, что это абсолютно безопасно и очень хорошая эффективность у вакцин, никаких проблем. Около 40 процентов из этого количества людей – это люди старшего поколения, и у них тоже нет никаких проблем с точки зрения последствий вакцинации, нет каких-либо серьезных осложнений", – отметил градоначальник.

Также он призвал горожан не игнорировать и не откладывать вакцинацию.

"Пользуясь случаем, я бы попросил москвичей, особенно старшего поколения, не игнорировать возможность получить первоклассную вакцину и защитить себя, свое здоровье. Мы можем, конечно, откладывать вакцинацию на более поздний срок, но откладывая день за днем, мы день за днем себя подвергаем огромному риску, просто огромному риску", – добавил мэр.

Собянин подчеркнул, что в ситуации с коронавирусом есть только два варианта развития событий. При первом – все переболеют инфекцией, при втором – получат прививку.

"Надо оценивать страхи перед вакциной и реальный риск заболеть и провести в больнице в тяжелой форме с непонятными еще тяжелыми последствиями", – заключил Собянин.

Ранее мэр заявил, что пожилые жители Москвы стали чаще заражаться коронавирусом. При этом ситуация с инфекцией в городе стабилизировалась.

По словам Собянина, спасением для большинства горожан станет вакцинация в случае отсутствия противопоказаний для процедуры.

В частности, в Минздраве сообщали, что все три российские вакцины от коронавируса являются одинаково эффективными. Это значит, что нет смысла ждать определенный препарат.

