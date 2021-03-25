В Москве прививку от коронавируса сделали около 1 млн человек

16:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве вакцинацию от коронавируса прошли уже порядка 1 миллиона человек. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал Сергей Собянин.
"Мы уже привили около миллиона человек. Мы видим, что это абсолютно безопасно и очень хорошая эффективность у вакцин, никаких проблем. Около 40 процентов из этого количества людей – это люди старшего поколения, и у них тоже нет никаких проблем с точки зрения последствий вакцинации, нет каких-либо серьезных осложнений", – отметил градоначальник.
Также он призвал горожан не игнорировать и не откладывать вакцинацию.
"Пользуясь случаем, я бы попросил москвичей, особенно старшего поколения, не игнорировать возможность получить первоклассную вакцину и защитить себя, свое здоровье. Мы можем, конечно, откладывать вакцинацию на более поздний срок, но откладывая день за днем, мы день за днем себя подвергаем огромному риску, просто огромному риску", – добавил мэр.
Собянин подчеркнул, что в ситуации с коронавирусом есть только два варианта развития событий. При первом – все переболеют инфекцией, при втором – получат прививку.
"Надо оценивать страхи перед вакциной и реальный риск заболеть и провести в больнице в тяжелой форме с непонятными еще тяжелыми последствиями", – заключил Собянин.
Ранее мэр заявил, что пожилые жители Москвы стали чаще заражаться коронавирусом. При этом ситуация с инфекцией в городе стабилизировалась.
По словам Собянина, спасением для большинства горожан станет вакцинация в случае отсутствия противопоказаний для процедуры.
В частности, в Минздраве сообщали, что все три российские вакцины от коронавируса являются одинаково эффективными. Это значит, что нет смысла ждать определенный препарат.
Собянин заявил о росте случаев коронавируса среди пожилых людей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: