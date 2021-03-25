Собянин сообщил об увеличении числа случаев COVID-19 среди пожилых

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сергей Собянин заявил, что пожилые жители Москвы стали чаще заражаться коронавирусом.

При этом градоначальник отметил, что ситуация с инфекцией в городе стабилизировалась.

"Мы все-таки прошли высокую иммунизацию населения, она была постепенной, равномерной. Плюс добавилась вакцинация, и сегодня ситуация действительно стабильна. Доля заболеваний, мы видим, стала больше среди пожилого населения. И по количеству госпитализаций мы видим, что там больше пожилых людей", – заявил мэр в эфире телеканала "Россия 1".

Собянин добавил, что спасением для большинства горожан станет вакцинация в случае отсутствия противопоказаний для процедуры.

С 24 марта московские социальные работники начали поквартирный обход горожан старше 60 лет с целью информирования о вакцинации от коронавируса.

Вакцинация проводится бесплатно. Для записи могут спросить только дату рождения и номер полиса ОМС. Ни паспортные данные, ни тем более номер банковского счета называть не нужно.

Если у жителя возникнут сомнения по поводу того, кто к нему пришел, подтвердить полномочия сотрудника помогут в окружных управлениях социальной защиты.

Ранее врач-инфекционист рассказал, что ограничения по коронавирусу могут снять в Москве к середине лета при стабильном снижении случаев заболевания, а также благодаря активной вакцинации.