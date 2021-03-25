Собянин сообщил об увеличении числа случаев COVID-19 среди пожилых

14:49
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Сергей Собянин заявил, что пожилые жители Москвы стали чаще заражаться коронавирусом.
При этом градоначальник отметил, что ситуация с инфекцией в городе стабилизировалась.
"Мы все-таки прошли высокую иммунизацию населения, она была постепенной, равномерной. Плюс добавилась вакцинация, и сегодня ситуация действительно стабильна. Доля заболеваний, мы видим, стала больше среди пожилого населения. И по количеству госпитализаций мы видим, что там больше пожилых людей", – заявил мэр в эфире телеканала "Россия 1".
Собянин добавил, что спасением для большинства горожан станет вакцинация в случае отсутствия противопоказаний для процедуры.
С 24 марта московские социальные работники начали поквартирный обход горожан старше 60 лет с целью информирования о вакцинации от коронавируса.
Вакцинация проводится бесплатно. Для записи могут спросить только дату рождения и номер полиса ОМС. Ни паспортные данные, ни тем более номер банковского счета называть не нужно.
Если у жителя возникнут сомнения по поводу того, кто к нему пришел, подтвердить полномочия сотрудника помогут в окружных управлениях социальной защиты.
Ранее врач-инфекционист рассказал, что ограничения по коронавирусу могут снять в Москве к середине лета при стабильном снижении случаев заболевания, а также благодаря активной вакцинации.
В Москве соцработники начали информировать жителей старше 60 лет о вакцинации от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: