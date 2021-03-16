Опрос показал, почему россияне прививаются от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Большинство россиян сделали прививку от коронавируса, потому что устали бояться за здоровье и хотят путешествовать, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В рамках опроса граждане РФ рассказали, почему решили вакцинироваться. Так, боязнь за здоровье стал наиболее популярным ответом (41,5–45%), второе место – желание путешествовать (39–42,5%). Порядка 29–34% жителей сделали прививку, так как доверяют отечественным препаратам, а 11–15% – чтобы увидеться с родными и друзьями.

Ранее психолог Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала, как объяснить пожилым людям целесообразность вакцинации от коронавируса и убедить их сделать прививку. По словам эксперта, прежде всего следует помочь своим близким старшего возраста разобраться в информации о вирусе и текущей ситуации с его распространением.