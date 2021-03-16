Психолог рассказала, как убедить пожилых привиться от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Психолог Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала Москве 24, как объяснить пожилым людям целесообразность вакцинации от коронавируса и убедить их сделать прививку.

По словам эксперта, прежде всего следует помочь своим близким старшего возраста разобраться в информации о вирусе и текущей ситуации с его распространением, поскольку они, как правило, имеют устоявшуюся точку зрения на различные проблемы в связи с наличием богатого жизненного опыта.

"Понять их точку зрения, безусловно, можно: иногда пожилые люди просто теряются в том обилии сведений, которые их окружают. В отличие от прежних времен, когда средств массовой информации было меньше, сейчас, помимо официальных источников, таких как радио и телевидение, есть интернет, в котором без особого труда находится масса самых противоречивых данных. Поэтому первое, чем можно помочь своим родителям, – это разобраться в том, каким утверждениям можно доверять, а какие вызывают сомнения своей логичностью, что в действительности подтверждается клиническими исследованиями, а что больше похоже на слухи", – отметила Игонина.

К разговору с пожилыми родителями, бабушкой или дедушкой следует подойти ответственно и тщательно подготовиться, утверждает психолог. Для этого надо выбрать подходящее время, чтобы было можно спокойно и неспешно поговорить о волнующих их вещах.

"Будьте терпеливы и доброжелательны. Даже если вам кажется, что мама или папа склонны поддаваться панике, веря в существование некоей "теории заговора", поймите: тревоги у них не надуманные, а самые настоящие. Поэтому доводы и аргументы, приводимые вами в разговоре, также должны быть обстоятельными, а не являться проявлением раздражения вроде: "Ну я же тебе говорю!" – советует Игонина.

Для аргументации тех или иных фактов о вирусе и целесообразности вакцинации, по ее словам, необходимо приводить конкретные примеры. Сегодня подтверждений того, что вакцинация эффективна и безопасна, имеется достаточно большое количество.

"Обсудите это вместе с родителями, приведите конкретные примеры, когда процедура вакцинации прошла удачно и без осложнений: у друзей, знакомых ваших родителей того же возраста и состояния здоровья. Обязательно поговорите о возможных страхах и опасениях и обоснуйте, почему они напрасны. Сделайте прививку сами, это тоже послужит хорошим примером", – пояснила психолог.

При этом, подчеркивает Игонина, следует отнестись с заботой и чуткостью, такой же, какую они проявляли по отношению к вам, когда вы были маленькими. Вспомните, как родители принимали решения о том, что лучше для вашего здоровья, и объясняли, почему необходимо сделать прививку.

"Именно они несли ответственность за тех, кто не мог решать сам в силу возраста, отсутствия опыта и надлежащих знаний. Сейчас ответственность за здоровье и благополучие пап и мам во многом лежит на их детях, и это не тяжкая обязанность, а преимущество – заботиться, оберегать и помогать им оставаться счастливыми и активными в любом возрасте", – рассказала она.

Пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Кроме того, привиться можно в торговых центрах и других общественных местах, где работают выездные прививочные бригады.

Вакцинация от COVID-19 доступна горожанам старше 60 лет при отсутствии обострений по хроническим заболеваниям и при условии, что пациент не участвовал в клиническом исследовании вакцины.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников объявил, что самому пожилому привитому от COVID-19 жителю Москвы 104 года.