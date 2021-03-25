Московские врачи вылечили от коронавируса более 937 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице от коронавируса вылечили еще 1 722 пациента, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 937 122. Подтверждено 1 787 новых случаев заражения", – сообщили специалисты.

В Оперштабе добавили, что за последние сутки госпитализировали 769 человек. Скончались 49 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия входит в тройку лидеров по числу проведенных тестов на COVID-19.

По ее словам, в настоящее время возможности диагностики постоянно развиваются. Например, уже сейчас внедряются экспресс-тесты, с помощью которых можно выявить коронавирус в течение 20 минут.

