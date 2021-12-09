Билл Гейтс назвал сроки окончания острой фазы пандемии

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Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что из-за новых штаммов коронавируса конец пандемии не близок. Но, по его мнению, в следующем году завершится ее критическая фаза, сообщает "Газета.ру".
"Возможно, было бы глупо делать еще одно предсказание, но, я думаю, что острая фаза пандемии завершится когда-нибудь в 2022 году", – отметил Гейтс.
Он также полагает, что в будущем году вспышки коронавируса станут местными и не будут иметь такой глобальный характер. Гейтс выразил надежду, что через пару лет люди будут думать о вирусе только во время прививки от COVID-19 и гриппа каждой осенью.
Ранее вирусолог рассказал, почему коронавирус нельзя победить. По его мнению, это невозможно из-за природы распространения COVID-19.
До этого вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн заявил, что говорить о завершении пандемии после появления "Омикрон"-штамма без достаточных фактов довольно сложно, поскольку пока о новом варианте коронавируса мало данных. Ясно лишь, что "Омикрон" отличается огромным количеством мутаций. Это указывает на нестабильность генетической системы вируса, пояснил Альтштейн.
Стали известны симптомы "Омикрона"
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