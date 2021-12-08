Собянин заявил о снижении числа госпитализированных с COVID-19 пациентов на 40%

17:22
Фото: Агентство "Москва"/ Сергей Киселев
В Москве на 40% снизилось число госпитализированных пациентов с COVID-19. Об этом сообщил Сергей Собянин.
"В Москве заболеваемость от пиковых значений уменьшилась в два раза", – сказал мэр в ходе осмотра ремонта корпуса "Д" резервного коронавирусного госпиталя в КВЦ "Сокольники".
Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Москве снизилась более чем на 50%.
Сергей Собянин выразил надежду, что резкого роста заболеваемости коронавирусом не будет. Он добавил, что еще две больницы, которые работали с больными COVID-19, выведены из ковидной группировки и начинают обычную плановую работу.
В Москве за последние сутки выявили 3 004 новых случая коронавируса. Были госпитализированы 919 человек, на ИВЛ находятся 553 человека.
Собянин выделил средства на бесплатные перевозки врачей и выздоровевших после COVID-19
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