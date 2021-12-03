Ракова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве более чем на 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заболеваемость коронавирусом в Москве снизилась более чем на 50%. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в рамках форума волонтеров #МыВместе.

"Практически два года мир борется с коронавирусом и живет под прессом бесконечным, гнет которого ощущает каждый. И когда заполненность коек подходит к 100%, и когда немножко отступает", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что количество пациентов с COVID-19 на больничных койках в Москве снижается. По словам мэра, ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась.

В России эпидситуация также идет на спад. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, последняя волна заболеваемости COVID-19 спускается вниз.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России снизилась более чем на 20%. При этом она подчеркнула, что в различных субъектах страны ситуация развивается по-разному. Попова также отметила, что в России на данный момент уже есть значительное количество привитых от коронавируса.