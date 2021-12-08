Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве выявлено 3 004 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За сутки были госпитализированы 919 человек, на ИВЛ находятся 553 человека.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 798 947. В столице скончались 90 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19", – говорится в сообщении.

За последние сутки в России подтвердили 30 752 случая коронавируса. В 2 292 (7,5%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

С начала пандемии в России зарегистрировано 9 895 597 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, на Чукотке и в Республике Алтай.