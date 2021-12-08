В России выявили 30 752 случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 30 752 случая коронавируса. В 2 292 (7,5%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.

На Москву пришлось 3 004 случая, на Санкт-Петербург – 2 209, на Московскую область – 1 854, на Красноярский край – 766, на Самарскую область – 752, на Воронежскую область – 701, на Пермский край – 692, на Свердловскую область – 671, на Нижегородскую область – 664, на Краснодарский край – 657, на Ростовскую область – 655, на Челябинскую область – 633, на Башкирию – 611, на Иркутскую область – 601.

С начала пандемии в России зарегистрировано 9 895 597 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, на Чукотке и в Республике Алтай.

За последние сутки в стране подтверждено 1 179 смертей от последствий коронавируса, за весь период пандемии умерли 284 823 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 36 976 человек, за все время – 8 602 067.

Ранее у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили штамм "Омикрон". Всего коронавирусом болеют 10 россиян. Возвращающиеся из ЮАР в РФ граждане проходят тестирование на границе в момент прилета. Их осматривают и размещают в специально подготовленных обсерваторах.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может стать живой вакциной, поскольку у него снижена патогенность.