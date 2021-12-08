Резервные коронавирусные госпитали должны быть в высокой степени готовности – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные резервные коронавирусные госпитали должны всегда быть в высокой степени готовности к работе, заявил Сергей Собянин во время осмотра ремонта корпуса одной из таких больниц в культурно-выставочном центре "Сокольники".

"Готовность резервных госпиталей должна быть всегда на высоком уровне. Более того, мы, пользуясь возможностью, занимаемся постоянной модернизацией этих госпиталей. Одно из таких направлений модернизации – это создание дополнительного реанимационного коечного фонда", – сказал мэр Москвы.

По словам Собянина, формирование дополнительного коечного фонда необходимо для освобождения как можно большего количества мест в медучреждениях, оказывающих плановую медицинскую помощь. Он отметил, что в корпусе "Д" центра "Сокольники" будет создан реанимационный центр на 222 койки, что сделает его одним из самых крупных в России.

"Основные работы уже закончены. Закуплено более 3 тысяч единиц оборудования, включая ИВЛ, аппараты мониторинга, специальные кровати, специальные медицинские технологии. Надеюсь, что через 1,5 недели весь этот корпус будет запущен в эксплуатацию и будет находиться в горячем режиме, и в случае необходимости будет задействован для лечения больных", – рассказал Собянин.

Решение о переоборудовании корпуса "Д" под реанимационное отделение было принято минувшей осенью. Ремонтные работы начались в ноябре и должны завершиться 16 декабря.

В мэрии напомнили, что шесть павильонов культурно-выставочного центра "Сокольники" были перепрофилированы в коронавирусный госпиталь в мае 2020 года. Все необходимые для этого работы были выполнены за три недели. В настоящее время в пяти лечебных корпусах общей площадью 26,1 тысячи квадратных метров развернуты 999 коек, 452 из которых заняты.

Ранее Сергей Собянин выделил дополнительно почти 700 миллионов рублей на заготовку плазмы для лечения коронавируса. Средства направлены на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.

Кроме того, средства обеспечат переработку плазмы для производства лекарства "Ковид-глобулин иммуноглобулин человека" против коронавируса и выплаты донорам за сдачу плазмы с антителами.