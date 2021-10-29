В Москве к работе с COVID-19 вернулись 5 КТ-центров и 2 обсерватора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице к работе с кооронавирусом возвращаются пять КТ-центров, созданных на базе поликлиник, и два обсервационных пространства на базе социальных учреждений, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Последние предназначены для пациентов с легкой формой заболевания, которые в силу разных причин не могут лечиться дома. По словам Раковой, таким образом, число обсерваторов в городе увеличилось до 5, а КТ-центров – до 26.

Заммэра заявила, что ситуация с вирусом в Москве сегодня напряженная: на прошлой неделе в городе зафиксировали пик заболеваемости, чуть менее 49 тысяч вновь выявленных заболевших, что равно концу декабря прошлого года, когда вторая волна эпидемии развивалась уже четыре месяца.

Более того, как заметила Ракова, рост заболеваемости продолжается, причем с таким устойчивым ростом столица еще не сталкивалась.

"Но за 20 месяцев пандемии мы сформировали достаточно гибкую и мощную медицинскую антиковидную систему, которая адаптируется под разные варианты развития событий. В городе созданы достаточные коечные мощности. 77% от занятых пациентами с коронавирусом коек – это фонд, который ранее никогда не был задействован под плановую медицинскую помощь", – цитирует слова Раковой портал мэра и правительства столицы.

Ракова отметила, что это позволяет не отвлекать базовые многопрофильные стационары от оказания плановой и экстренной медицинской помощи.

Она напомнила, что в Москве продолжают работать резервные госпитали в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", автомобильном торговом центре "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке.

Ранее Сергей Собянин выделил дополнительно почти 700 миллионов рублей на заготовку плазмы для лечения коронавируса. Средства направлены на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.

Кроме того, средства обеспечат переработку плазмы для производства лекарства "Ковид-глобулин иммуноглобулин человека" против коронавируса и выплаты донорам за сдачу плазмы с антителами.

