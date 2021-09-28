Собянин выделил почти 700 млн рублей на заготовку плазмы для лечения коронавируса

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Москве дополнительно выделят почти 700 миллионов рублей на заготовку плазмы для лечения коронавируса. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
"Правительство Москвы приняло решение о выделении дополнительных средств на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.
Выделенные средства в размере 696,3 миллиона рублей будут направлены на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, а также на переработку плазмы для производства лекарства "Ковид-глобулин иммуноглобулин человека" против COVID-19 и выплаты донорам за сдачу плазмы с антителами.
В пресс-службе отметили, что 7 сентября в тестовом режиме на базе филиала ГКБ № 1 имени Пирогова на Шаболовке был открыт пункт по заготовке плазмы с антителами к COVID-19.
"Прием доноров и заготовку плазмы осуществляет выездная бригада специалистов Центра крови имени Гаврилова", – говорится в сообщении.
Проведенные в столице исследования подтверждают, что для переливания пациентам с коронавирусом и производства иммуноглобулина может применяться плазма как от доноров, переболевших COVID-19, так и от вакцинированных граждан, которые сделали прививку препаратом "Спутник V" или прошли ревакцинацию однокомпонентным "Спутником Лайт" или "Спутником V".
Также донорскую плазму с антителами применяют для лечения пациентов с коронавирусом в столичных стационарах.
В пресс-службе отметили, что выделение дополнительных средств и открытие специализированного донорского пункта позволит увеличить заготовку плазмы более чем в 2,5 раза – с 3,2 до 8,2 тонны в месяц.
Предполагается, что в Москве до конца текущего года заготовят до 21,9 тонны донорской крови.
В Москве работают восемь пунктов для сдачи плазмы после COVID-19. Ознакомиться с их перечнем можно на mos.ru.
Сергей Собянин ранее рассказал, что за полтора года донорами плазмы стали 25,5 тысячи москвичей. Мэр отметил, что в больницах плазму переливают пациентам, которые тяжело переносят коронавирус. По словам градоначальника, власти столицы планируют и дальше увеличивать мощности горячей линии для доноров плазмы.
Желающие сдать плазму могут позвонить по телефону 8 (495) 870-45-16.
За год в столице плазму с антителами сдали 20 тысяч человек
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