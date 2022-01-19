Билл Гейтс предупредил о пандемиях страшнее COVID-19

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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предупредил о пандемиях, которые могут быть еще страшнее COVID-19, сообщает газета Financial Times.
Гейтс заявил, что человечеству, возможно, придется столкнуться с патогеном, вызывающим еще более высокий уровень летальности или тяжелых болезней, даже несмотря на то что на сегодняшний день "Дельта"- и "Омикрон"-штамм – одни из самых трансмиссивных вирусов.
По данным издания, фонд Билла и Мелинды Гейтс и британский фонд Wellcome Trust выделяют 300 миллионов долларов Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к пандемиям, благодаря чему удалось создать программу COVAX по доставке вакцин в государства с низким и средним уровнем дохода.
По словам основателя Microsoft, приоритеты в мире достаточно странные. Кроме того, он заявил, что решение проблемы неравенства в области вакцин возложено на филантропов и властей богатых государств.
Большая часть разработок и новшеств, направленных на подготовку к новой пандемии, также может быть актуальна и для решения уже существующих мировых проблем в области здравоохранения, например для разработки вакцины от ВИЧ и более эффективных от туберкулеза и малярии, считает Гейтс.
Ранее Гейтс заявил, что из-за новых штаммов коронавируса конец пандемии не близок. По его мнению, в 2022 году завершится ее критическая фаза. Он выразил надежду, что через пару лет люди будут думать о вирусе только во время прививки каждой осенью.
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