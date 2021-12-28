Билл Гейтс рассказал, что может спасти планету

Фото: AP Photo/Pool Photo via AP/Jeff J Mitchell
Новая промышленная революция с зеленой экономикой может спасти планету, заявил бывший глава Microsoft Билл Гейтс.
"Нам нужны новые способы выращивания продуктов питания, изготовления вещей, передвижения, выработки электроэнергии, обогрева и охлаждения наших зданий без выброса парниковых газов", – цитирует Гейтса "Газета.ру".
Он также заявил, что времена невыполнения обещаний корпорациями закончились, и выразил уверенность, что в 2022 году власти разных стран создадут модели, ускоряющие переход к зеленой экономике. Гейтс предположил, что в вопросе чистых технологий мир находится только в его начале.
Ранее Билл Гейтс заявлял, что из-за новых штаммов коронавируса конец пандемии не близок. Но, по его мнению, в следующем году завершится ее критическая фаза. Он выразил надежду, что через пару лет люди будут думать о вирусе только во время прививки каждой осенью.
Билл Гейтс будет бороться с изменениями климата
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: