Билл Гейтс рассказал, что может спасти планету

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Новая промышленная революция с зеленой экономикой может спасти планету, заявил бывший глава Microsoft Билл Гейтс.

"Нам нужны новые способы выращивания продуктов питания, изготовления вещей, передвижения, выработки электроэнергии, обогрева и охлаждения наших зданий без выброса парниковых газов", – цитирует Гейтса "Газета.ру".

Он также заявил, что времена невыполнения обещаний корпорациями закончились, и выразил уверенность, что в 2022 году власти разных стран создадут модели, ускоряющие переход к зеленой экономике. Гейтс предположил, что в вопросе чистых технологий мир находится только в его начале.

Ранее Билл Гейтс заявлял, что из-за новых штаммов коронавируса конец пандемии не близок. Но, по его мнению, в следующем году завершится ее критическая фаза. Он выразил надежду, что через пару лет люди будут думать о вирусе только во время прививки каждой осенью.

