Получить QR-код по антителам к коронавирусу можно только на госуслугах – Минцифры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Оформить сертификат по наличию антител к коронавирусу можно только на портале госуслуг. Об этом напомнили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на фоне проблем с получением россиянами соответствующих QR-кодов в МФЦ.
"В соответствии с приказом Минздрава 12.11.2021 № 1053н, новый сервис по оформлению медицинских сертификатов по результатам теста на антитела к COVID-19 действует только на госуслугах", – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что данная услуга недоступна в центрах госуслуг и на региональных порталах. При этом воспользоваться ей можно только один раз при условии, что человек до этого не получал сертификат как вакцинированный или переболевший коронавирусом.
21 февраля россияне начали получать антиковидные сертификаты на основании теста на антитела к коронавирусу. Срок их действия составляет шесть месяцев с даты получения результатов исследования. За первые сутки соответствующие QR-коды оформили свыше 40 тысяч россиян.
В России стартовала выдача COVID-сертификатов по результату теста на антитела
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: