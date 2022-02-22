Получить QR-код по антителам к коронавирусу можно только на госуслугах – Минцифры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оформить сертификат по наличию антител к коронавирусу можно только на портале госуслуг. Об этом напомнили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на фоне проблем с получением россиянами соответствующих QR-кодов в МФЦ.

"В соответствии с приказом Минздрава 12.11.2021 № 1053н, новый сервис по оформлению медицинских сертификатов по результатам теста на антитела к COVID-19 действует только на госуслугах", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что данная услуга недоступна в центрах госуслуг и на региональных порталах. При этом воспользоваться ей можно только один раз при условии, что человек до этого не получал сертификат как вакцинированный или переболевший коронавирусом.

21 февраля россияне начали получать антиковидные сертификаты на основании теста на антитела к коронавирусу. Срок их действия составляет шесть месяцев с даты получения результатов исследования. За первые сутки соответствующие QR-коды оформили свыше 40 тысяч россиян.

