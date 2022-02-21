Более 40 тыс человек оформили сертификат по антителам к COVID-19 на госуслугах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Свыше 40 тысяч человек воспользовались сервисом по оформлению COVID-сертификата на основании результата теста на антитела на портале госуслуг. Об этом сообщается на сайте Минцифры.
"За несколько часов работы нового сервиса на госуслугах медицинский сертификат по результатам теста на антитела к COVID-19 оформили более 40 тысяч пользователей", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что для оформления сертификата принимаются положительные результаты теста с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G). Документ формируется автоматически на основании данных из информационного ресурса по COVID-19 и действует полгода.
Сертификат можно оформить только один раз, а обязательным условием его получения является отсутствие у гражданина COVID-сертификата о вакцинации и перенесенном заболевании.
Телезрителям рассказали, кто может оформить COVID-сертификаты по антителам на госуслугах
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