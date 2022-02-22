Минздрав РФ утвердил новые рекомендации по лечению и профилактике COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минздрав РФ на фоне распространения "Омикрона" утвердил 15-ю версию методических рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В новую версию включены дополнения и уточнения по оказанию помощи пациентам из групп риска при проведении терапии препаратами на основе вируснейтрализующих моноклональных антител.

Также ведомство выделило приоритетные группы людей для назначения амбулаторного лечения. При этом основным подходом к терапии должно оставаться лечение до развития пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома и сепсиса.

Рекомендации содержат и типовые схемы лечения пациентов с ОРВИ, гриппом и легким течением коронавируса. Кроме того, Минздрав рекомендовал оценивать состояние переболевшего с помощью лучевой диагностики.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что возможность появления новых штаммов коронавируса все еще сохраняется.Он отметил, что в России основным циркулирующим штаммом остается "Омикрон".

