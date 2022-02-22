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общество

17:28

Врач рассказал об одном из самых неприятных последствий COVID-19

обществомедицина

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Переболевшие коронавирусом могут начать ощущать запахи гари, сообщил в беседе с Ura.ru врач-отоларинголог Иван Лесков.

По его словам, это связано с долгим процессом восстановления слизистой оболочки носа после полной потери обоняния.

Как объяснил специалист, при коронавирусе поражаются не нейроны, а поддерживающие эпителии слизистой оболочки носа. В итоге человек проходит через потерю обоняния либо паросмию, то есть искаженное восприятие ароматов.

"Это объясняется длительным восстановлением поддерживающего эпителия, так как легче и быстрее всего это происходит в областях, ответственных за восприятие именно неприятных запахов", – пояснил Лесков.

Он добавил, что возникшее ощущение запаха гари может также быть связано и с нарушениями сосудов. Врач отметил, что инфекция сопровождается проблемами, связанными с нервной системой, сосудистыми нарушениями, а также психическими.

"И первое, что нужно сделать, – это обратиться к отоларингологу для исключения каких-то сопутствующих проблем, таких как синуситы. Во-вторых, если проблема затянулась, нужно пойти к неврологу, чтобы исключить какие-то когнитивные проблемы, то есть депрессии или аналогичные расстройства", – заключил специалист.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что у переболевшего коронавирусом пациента могут развиться серьезные нарушения в работе свертываемости крови. По его словам, чаще всего этот сценарий угрожает людям старшего возраста.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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