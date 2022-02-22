Вирусолог назвал невосприимчивую к COVID-19 категорию людей

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Член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков назвал невосприимчивую к COVID-19 категорию людей.

По словам эксперта, есть много людей, которые не болели коронавирусом, что может быть связано с ранее перенесенной болезнью. Чумаков предположил, что это могло дать им иммунитет.

"Вообще, этот вопрос неизвестен, но, с другой стороны, очень многие люди перенесли инфекцию бессимптомно", – сказал Чумаков в беседе с Ura.ru.

При этом главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн допустил, что не болевшие коронавирусом люди обладают специфическим иммунитетом.

"Снижено количество рецепторов, возможно, или еще какие-то механизмы, которые мы точно не знаем. Возможно, что человек естественно устойчив к вирусу, требуется большая доза вируса, чтобы он заболел", – пояснил Альтштейн.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что у переболевшего коронавирусом пациента могут развиться серьезные нарушения в работе свертываемости крови. По его словам, чаще всего этот сценарий угрожает людям старшего возраста.

