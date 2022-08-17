Иммунолог рассказал, сколько раз можно делать прививку от COVID-19

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Иммунолог Николай Крючков заявил, что на сегодняшний день проходить ревакцинацию нужно примерно каждые полгода, а после появления новых препаратов врачи уже будут подбирать схему вакцинации индивидуально, сообщает радио КП.

Эксперт напомнил, что в настоящее время среди вакцин существуют "Спутник Лайт" и "Спутник V".

"В скором времени будут какие-то альтернативы, поэтому выбор прибавится, он и сейчас есть, ждать не надо, надо действовать исходя из собственного графика", – отметил врач.

Однако, по словам Крючкова, делать прививку, например, каждые два месяца не стоит, так как это не имеет смысла.

Ранее замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко рекомендовала людям старше 60 лет прививаться от гриппа не раньше конца сентября.

Также эксперт отмечала, что людям в возрасте от 18 лет одновременно с прививкой от гриппа можно пройти вакцинирование от коронавируса.

