Вирусолог рассказал, как проходит одновременное заболевание гриппом и COVID-19

Фото: depositphotos/ia__64

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, как проходит одновременное заболевание гриппом и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Лента.ру".

По его словам, у гриппа и COVID-19 похожие симптомы, а отличить эти два заболевания друг от друга поможет тест на антиген.

"Могу сказать, что пока в Москве гриппа фактически нет, а вот ковид есть. Поэтому в первую очередь при всех простудных заболеваниях подозревается именно коронавирус", – рассказал вирусолог.

Альтштейн отметил, вероятность заразиться коронавирусом и гриппом небольшая.

Он отметил, что при заболевании гриппом и коронавирусом одновременно человек не будет испытывать усиление симптомов. По словам вирусолога, очень быстро один из вирусов подавит размножение другого. Альтштейн выразил мнение, что лечение таких пациентов не будет осложнено.

Ранее стало известно, что с 5 сентября в РФ стартует кампания по профилактике от гриппа. В рамках реализации программы население проинформируют о мерах защиты от гриппа, о важности и преимуществах вакцинопрофилактики.

Отмечалось, что в период с 5 сентября по 1 декабря текущего года в стране планируют охватить около 60% населения профилактическими прививками, еще 75% – тех, кто находится в группах риска.

В свою очередь, доктор биологических наук Константин Северинов предупредил, что в России в этом году волны гриппа и коронавирусной инфекции могут совпасть.