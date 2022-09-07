В России пока не выявили случаев гриппа – Попова

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В России в новом эпидсезоне пока не было выявлено ни одного случая заражения гриппом, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет, в Российской Федерации в этом году, в отличие от прошлого, когда мы уже в августе видели вспышечную заболеваемость, случаев гриппа пока нет", – сказала она.

Однако, по словам Поповой, отсутствие случаев гриппа не стоит воспринимать как повод для спокойствия, поскольку ранее уже были ситуации, когда вирус начинал распространяться только в ноябре и был чрезвычайно "злым".

Ранее Попова дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа. Она отметила высокую готовность российских регионов к кампании.

Попова подчеркнула, что грядущий эпидсезон по гриппу будет напряженным. По ее словам, в текущем году необходимо вакцинировать не менее 60% населения России и 75% от групп риска.