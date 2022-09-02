Мурашко сообщил, что вакцина против гриппа уже доступна во всех регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина против гриппа уже закуплена и отправлена во все регионы России.

Как отметил министр, на сегодняшний день среди населения не нарастает напряжение по поводу гриппа, однако в этом году ожидается подъем заболеваемости.

"По прогнозам ВОЗ, и министерства здравоохранения, и Роспотребнадзора, в этом сезоне возможен высокий подъем заболеваемости гриппом. Для этого фактически сегодня закуплена и поставлена во все регионы вакцина против гриппа", – передает РИА Новости его слова.

Мурашко призвал россиян сделать прививку. Он сообщил, что детская вакцина тоже доступна.

Ранее стало известно, что с 5 сентября в РФ стартует кампания по профилактике от гриппа. В рамках реализации программы население проинформируют о мерах защиты от гриппа, о важности и преимуществах вакцинопрофилактики.

Отмечалось, что в период с 5 сентября по 1 декабря текущего года в стране планируют охватить около 60% населения профилактическими прививками, еще 75% – тех, кто находится в группах риска.

В свою очередь, доктор биологических наук Константин Северинов предупредил, что в России в этом году волны гриппа и коронавирусной инфекции могут совпасть.