Назальную вакцину против коронавируса и гриппа могут выпустить в РФ в 2023 году

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Отечественную назальную вакцину против коронавируса и гриппа могут выпустить в России в 2023 году, заявил директор Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева министерства здравоохранения РФ Дмитрий Лиознов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Это средство, которое будет защищать от COVID-19, но дополнительной изюминкой будет являться то, что оно еще защищает и от гриппа", – рассказал Лиознов.
В настоящее время в институте проводят клинические исследования препарата, добавил он.
Ранее старший научный сотрудник лаборатории структуры и морфогенеза Института вирусологии имени Д. И. Ивановского Центра имени Гамалеи Федор Лисицын рассказал, что регистрация вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц (VLP) в инъекционной форме может начаться в январе – феврале 2023 года.
По его словам, в настоящее время осуществляются расширенные испытания по стандартной процедуре, которая идет около года. Далее будут отчеты об этих испытаниях, в январе – феврале следующего года начнется процедура регистрации.
Кроме того, осенью 2022 года в российских аптеках может появиться препарат от коронавируса "Мир-19". Препарат появится в продаже после окончания третьей фазы клинических исследований, направленных на сокращение рекомендованного срока его применения.
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