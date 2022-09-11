Врач заявил об амбулаторном лечении почти 95% пациентов с COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большинство заболевших коронавирусом в Москве проходят амбулаторное лечение, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Мы видим, что пациенты заболевают. Хорошо, что большинство (случаев. – Прим. ред.) протекает в легкой форме, и почти 95% пациентов, по нашим наблюдениям, лечатся амбулаторно", – приводит ТАСС его слова.

При этом Проценко отметил важность соблюдения необходимых мер безопасности.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что один пациент, зараженный штаммом коронавируса "Омикрон", в среднем заражает еще 8–9 человек. Таким образом новый вариант заразнее первоначального штамма COVID-19 в четыре раза.

Специалист добавил, что эффективность западных вакцин против штамма "Омикрон" снижается в 30–35 раз, российского препарата "Спутник V" – в 10 раз. Таким образом, "Спутник V" в 3–3,5 раза эффективнее западных.

