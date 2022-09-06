Врач оценил возможность роста смертности от COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России неизбежно приведет к увеличению числа летальных случаев. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача-терапевта высшей категории Алексея Водовозова.

"У нас выросло количество летальных исходов за август, это мы прекрасно видим. Дело в то, что у нас поднимается шестая волна COVID-19. <...> Если мы посмотрим на ближайшее будущее, то тут можно только предположить, что если будет дальше нарастать эта волна, то логично, что будет нарастать и количество госпитализаций, и число летальных исходов", – пояснил специалист.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в РФ развивается с опозданием примерно на месяц по сравнению с другими странами. Например, сейчас в России распространяются подвиды "Омикрона" ВА.4 и ВА.5, которые до этого преобладали за рубежом. Таким образом, можно ожидать, что следующим в РФ придет подвид ВА.2.75.

Водовозов также заключил, что для избежания тяжелого течения COVID-19 и летального исхода следует регулярно прививаться, поскольку естественного иммунитета для борьбы с коронавирусом недостаточно: человек может болеть разными его штаммами каждые пару месяцев.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в ближайшее время смертность от COVID-19 может вырасти в два раза. В качестве обоснования он привел августовские показатели, которые за месяц увеличились с 30 до 90 летальных случаев в сутки.

