Гинцбург заявил о возможном росте смертности от COVID-19 в два раза в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Смертность от COVID-19 в России может вырасти в два раза в ближайшее время. Об этом ТАСС заявил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, за август показатели смертности увеличились в три раза: с 30 человек в сутки до 90. Эксперт призвал граждан пройти ревакцинацию.

Ранее вирусолог Петр Чумаков рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в России может стать более широким. По его словам, это связано с быстрым распространением двух сублиний "Омикрона" BA.4 и BA.5. Он выразил мнение, что в середине сентября начнется спад заболеваемости в крупных городах.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введение дополнительных ограничений в России в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в настоящее время не требуется. По ее словам, никаких новых ограничений вводить не будут, если не появится новый вариант коронавируса.

Она также отметила, сейчас рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 66 регионах. При этом темпы роста замедлились практически на 69%.

